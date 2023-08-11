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Юлия Захарченко, редактор ленты

Лояльность к мобилизации была бы нулевой: Подоляк объяснил решение об увольнении военкомов

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Недобросовестным военкомам, которые незаконно обогащались и брали взятки во время военного положения, давали время, чтобы те остановились и подумали, стоит ли так поступать в дальнейшем. Особенно остро этот вопрос встал после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального информационного телемарафона.

— Это вопрос в самих людях. Они полтора года работают, смотрят, что происходит со страной. Сегодня военкомы демонстративно, они даже не прячутся, не ждут, пока война закончится, а получают доход серого цвета. Даже во время войны трижды меняют авто, покупают себе какие-то земельные участки, дополнительные квартиры, которые записывают на родственников.

Смотрите, насколько это нагло выглядит. Когда начался один скандал, Борисов в Одессе, после других скандалов они не остановились. Вы понимаете, насколько это покрыто эрозией? Люди даже не понимали, что им давали время, чтобы остановиться, подумать, посмотреть по сторонам, — утверждает Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что смена всего руководящего звена территориальных центров комплектования и социальной поддержки — это очень сложный процесс.

Но если бы это решение не приняли, тогда была бы нулевая лояльность к мобилизации среди населения, отметил Подоляк.

— Тогда мы переходим к важным решениям. А что делать? Как это сделать? Подготовить профи, который бы четко занимался мобилизационными проблемами определенное время. Нельзя взять человека, который непосредственно воюет в окопе, и сказать, что он будет профессиональным. Но по крайней мере у него будет определенное эмоциональное восприятие, как нужно работать во время войны. По крайней мере он не будет раздражать общество, не будет провоцировать внутреннюю агрессию.

Мы понимаем, если меняется все руководящее звено ТЦК на уровне областей — это очень сложный процесс, потому что на взятие специалистов придется потратить время. Но вопрос другой. Если этого не сделать, то лояльность к мобилизации и тому, что страна продолжает воевать, будет нулевой, — считает он.

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Война в Украине, Военное положение, Михаил Подоляк, мобілізація, Офис президента
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