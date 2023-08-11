Обнаружили случаи коррупции во время всеобщей мобилизации: Зеленскому доложили о проверке военкоматов

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники заслушали информацию о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, председателя СБУ Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, Генерального прокурора Андрея Костина, главы НАПК Александра Новикова и директора НАБУ Семена Кривоноса.

Президенту доложили, что во время проверки ТЦК правоохранители обнаружили ряд случаев коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, а это является угрозой национальной безопасности Украины и подрывает доверие к государству.

Учитывая указанное выше СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Предварительно, кандидаты должны пройти проверки СБУ.

Офису генпрокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию коррупции в ТЦК.

Источник : Офис президента

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