Обнаружили случаи коррупции во время всеобщей мобилизации: Зеленскому доложили о проверке военкоматов
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Участники заслушали информацию о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, председателя СБУ Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, Генерального прокурора Андрея Костина, главы НАПК Александра Новикова и директора НАБУ Семена Кривоноса.
Президенту доложили, что во время проверки ТЦК правоохранители обнаружили ряд случаев коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, а это является угрозой национальной безопасности Украины и подрывает доверие к государству.
Учитывая указанное выше СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Предварительно, кандидаты должны пройти проверки СБУ.
Офису генпрокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию коррупции в ТЦК.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко