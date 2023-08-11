Лояльність до мобілізації була б нульовою: Подоляк пояснив рішення про звільнення військкомів

Недобросовісним військкомам, які незаконно збагачувалися та брали хабарі під час воєнного стану, давали час, щоб ті зупинилися та подумали, чи варто так чинити надалі. Особливо гостро це питання постало після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Це питання в самих людях. Вони півтора року працюють, дивляться, що відбувається з країною. Сьогодні військкоми демонстративно, вони навіть не ховаються, не чекають, поки війна закінчиться, а отримують дохід сірого кольору. Навіть під час війни тричі змінюють авто, купують собі якісь земельні ділянки, додаткові квартири, які записують на родичів.

Дивіться, наскільки це нахабно виглядає. Коли почався один скандал, Борисов в Одесі, після інших скандалів вони не зупинилися. Ви розумієте, наскільки це покрито ерозією? Люди навіть не розуміли, що їм давали час, щоб зупинитися, подумати, подивитися по сторонах, – стверджує Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що зміна всієї керівної ланки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – це дуже складний процес.

Але якби це рішення не ухвалили, тоді була б нульова лояльність до мобілізації серед населення, зазначив Подоляк.

– Тоді ми переходимо до важливих рішень. А що робити? Як це зробити? Підготувати профі, який би чітко опікувався мобілізаційними проблемами певний час. Не можна взяти людину, яка безпосередньо воює в окопі, та сказати, що вона буде фаховою. Але принаймні в неї буде певне емоційне сприйняття, як потрібно працювати під час війни. Принаймні вона не дратуватиме суспільство, не провокуватиме внутрішню агресію.

Ми розуміємо, якщо змінюється вся керівна ланка ТЦК на рівні областей – це дуже складний процес, тому що на взяття фахівців доведеться витратити час. Але питання інше. Якщо цього не зробити, то лояльність до мобілізації та того, що країна продовжує воювати, буде нульовою, – вважає він.

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