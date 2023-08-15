Порно в Украине могут частично декриминализировать — готовится закон

Народные депутаты готовят проект закона, которым предлагают внести изменения в Уголовный кодекс относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека, касающиеся декриминализации порнографии в части, не представляющей общественной опасности.

Об этом сообщил народный депутат, соавтор законопроекта Ярослав Железняк, отметив, что текст документа появится на сайте парламента через три дня.

— Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и для детей (здесь еще и усиливаем). Все. За все остальное из статей 301 и 302 уголовную ответственность убираем, — объяснил политик.

В то же время подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями.

Сам законопроект, пояснительную записку и сравнительную таблицу нардеп обнародовал в комментариях под своим постом.

Авторы документа предлагают закрыть законодательные пробелы путем определения понятий порнография и экстремальная порнография, поскольку отсутствие четкой терминологии приводит к ряду негативных последствий криминализации порнографии в Украине.

— Под порнографией в статье 301 настоящего Кодекса следует понимать любые материальные объекты, предметы, печатную, аудио-, видеопродукцию, сообщения и материалы, продукцию СМИ, содержанием которых является изображение лица в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованного в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении, или любое изображение половых органов в сексуальных целях, — говорится в проекте.

Экстремальной порнографией нардепы предлагают признать изображение насильственных действий, половых актов с животным (зоофилию) или с телом умершего человека (некрофилию).

Соответственно, за распространение или сбыт порнографии без согласия лица, которое в ней изображено, или изготовление такой продукции с изображением лица, которому неизвестно о таких действиях, предлагается наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 17 тыс. до 51 тыс. грн, ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет.

За изготовление, распространение или сбыт экстремальной порнографии — штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. грн — 85 тыс. грн), ограничение свободы от трех до пяти лет, или лишение свободы до трех лет.

Если речь идет о сбыте порнографии несовершеннолетним или ее распространении среди несовершеннолетних, а также о принуждении лица к участию в создании порнографии, нардепы предлагают наказывать штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. НМДГ (85 тыс. — 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В случае повторного совершения указанных действий, или с использованием власти, служебных или профессиональных полномочий, штраф может составлять от 10 тыс. до 25 тыс. НМДГ (170 тыс. — 425 тыс. грн), или же лишение свободы от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Сейчас, кроме Украины, полный запрет порнографии действует в Европе только в РФ, Беларуси, Исландии, Литве, Болгарии и Ватикане.

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