Порно в Україні можуть частково декриміналізувати – готується закон

Народні депутати готують проєкт закону, яким пропонують внести зміни до Кримінального кодексу щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини, які стосуються декриміналізації порнографії в частині, що не становить суспільної небезпеки.

Про це повідомив народний депутат, співавтор законопроєкту Ярослав Железняк, наголосивши, що текст документу з’явиться на сайті парламенту за три дні.

– Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія), порно з дітьми і для дітей (тут ще й посилюємо). Все. За все інше зі статей 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо, – пояснив політик.

Водночас наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію і торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.

Сам законопроєкт, пояснювальну записку та порівняльну таблицю нардеп оприлюднив у коментарях під своїм постом.

Автори документу пропонують закрити законодавчі прогалини шляхом визначення понять порнографія та екстремальна порнографія, оскільки відсутність чіткої термінології призводить до ряду негативних наслідків криміналізації порнографії в Україні.

– Під порнографією у статті 301 цього Кодексу слід розуміти будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друковану, аудіо-, відеопродукцію, повідомлення та матеріали, продукцію ЗМІ, змістом яких є зображення особи у реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або задіяної у реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів у сексуальних цілях, – йдеться у проєкті.

Екстремальною порнографією нардепи пропонують визнати зображення насильницьких дій, статевих актів з твариною (зоофілію) або з тілом померлої людини (некрофілію).

Відповідно, за розповсюдження або збут порнографії без згоди особи, яка в ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій невідомо про такі дії, пропонується покарання у вигляді штрафу від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 17 тис. до 51 тис. грн, арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

За виготовлення, розповсюдження або збут екстремальної порнографії – штраф від трьох до пʼяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (51 тис. грн – 85 тис. грн), обмеження волі від трьох до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років.

Якщо йдеться про збут порнографії неповнолітнім або її розповсюдження серед неповнолітніх, а також про примушування особи до участі у створенні порнографії, нардепи пропонують карати штрафом від 5 тис. до 10 тис. НМДГ (85 тис. – 170 тис. грн) або позбавленням волі на термін від трьох до семи років.

У разі повторного вчинення зазначених дій, або з використанням влади, службових чи професійних повноважень, штраф може становити від 10 тис. до 25 тис. НМДГ (170 тис. – 425 тис. грн), або ж позбавлення волі від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі, окрім України, повна заборона порнографії діє в Європі лише в РФ, Білорусі, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.

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