В Днепре будут судить экс-настоятеля храма УПЦ МП, который изготавливал детскую порнографию
Бывший настоятель храма УПЦ МП в Днепре развращал собственных дочерей и создавал детскую порнографию. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Как установило расследование, у представителя религиозной организации после смерти жены остались две малолетние дочери.
В течение длительного времени обвиняемый совершал развратные действия в отношении девочек, которым тогда было 12 и 13 лет.
Кроме того, правоохранители установили факты изготовления и хранения файлов порнографического характера с участием одной из дочерей.
Священник задержан в апреле 2023 года. Сейчас он находится под стражей. Девочки сейчас временно находятся в семье крестной матери.
В ОГУ сообщили, что прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении экс-настоятеля храма по фактам развращения малолетних детей и изготовления, хранения детской порнографии без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины).
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая