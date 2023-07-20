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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Днепре будут судить экс-настоятеля храма УПЦ МП, который изготавливал детскую порнографию

В Днепре будут судить экс-настоятеля храма УПЦ МП, который изготавливал детскую порнографию
Фото: Офис генпрокурора

Бывший настоятель храма УПЦ МП в Днепре развращал собственных дочерей и создавал детскую порнографию. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как установило расследование, у представителя религиозной организации после смерти жены остались две малолетние дочери.

В течение длительного времени обвиняемый совершал развратные действия в отношении девочек, которым тогда было 12 и 13 лет.

Кроме того, правоохранители установили факты изготовления и хранения файлов порнографического характера с участием одной из дочерей.

Священник задержан в апреле 2023 года. Сейчас он находится под стражей. Девочки сейчас временно находятся в семье крестной матери.

В ОГУ сообщили, что прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт в отношении экс-настоятеля храма по фактам развращения малолетних детей и изготовления, хранения детской порнографии без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины).

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Источник: Офис генпрокурора
Днепр, Порно, Розбещення малолітніх, УПЦ МП
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