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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Николаевской области силы ПВО уничтожили два разведывательных дрона оккупантов

В Николаевской области силы ПВО уничтожили два разведывательных дрона оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

В Николаевской области украинские защитники неба уничтожили два российских разведывательных беспилотника, благодаря которым московские войска пытались узнать больше информации о важных объектах.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования Юг. По уточненным данным, речь идет о дронах Supercam и Мерлин-ВР.

— 22 августа 2023 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены два российских разведывательных БпЛА Supercam и Мерлин-ВР. Вместе к победе, — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют действия контрбатарейной борьбы.

В то же время украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск, еще два — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов и одной тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, которой пользовались российские войска.

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Источник: ВК Юг

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, небо, українські військові
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