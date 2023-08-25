В Харьковской области усилят мобилизацию — ОВА

В Харьковской области планируют усилить мобилизационные мероприятия. В частности, там анонсировали налаживание сотрудничества между властью, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (военкоматами), правоохранителями.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенух во время заседания межведомственного совещания. В частности, там обсудили шаги для дальнейшего сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия в регионе.

— Для выполнения планов, поставленных государством, Харьковская ОВА усиливает сотрудничество с ТЦК и СП в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Продолжаем помогать нашим защитникам, — отметил заместитель главы ОВА.

Во время совещания участники обсудили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Во встрече приняли участие и. о. начальника Харьковского областного ТЦК и СП, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, руководители районных военных администраций и общин региона.

Источник: Харьковская ОВА

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