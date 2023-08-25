У Харківській області посилять мобілізацію – ОВА

У Харківській області планують посилити мобілізаційні заходи. Зокрема, там анонсували налагодження співпраці між владою, територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (військкоматами), правоохоронцями.

Про це заявив заступник очільника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенух під час засідання міжвідомчої наради. Зокрема, там обговорили кроки для подальшої співпраці між органами, що сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи у регіоні.

– Для виконання планів, поставлених державою, Харківська ОВА посилює співпрацю з ТЦК і СП щодо здійснення мобілізаційних заходів. Продовжуємо допомагати нашим захисникам, – зазначив заступник глави ОВА.

Під час наради учасники обговорили кроки зі створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів комісій із розгляду питань, пов’язаних з посиленням мобілізаційних заходів.

У зустрічі взяли участь в. о. начальника Харківського обласного ТЦК і СП, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, очільники районних військових адміністрацій та громад регіону.

Джерело: Харківська ОВА

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