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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вениславский рассказал, будет ли усиление мобилизации в ближайшее время

армія, військові навчання
Фото: УНИАН

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что мобилизация в Украине проводится в плановом режиме, дополнительных предпосылок для усиления призыва нет.

Он отметил, что с первых дней войны в Украине происходят “абсолютно плановые” мобилизационные мероприятия.

По словам Вениславского, сейчас Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на передовой линии фронта.

– В Украине на данный момент каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны, – сказал он.

Также член комитета ВР напомнил, что война, развязанная Россией, приводит к потерям — есть погибшие и раненые военные, и эти потери нужно пополнять.

– Соответственно, территориальные центры продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые воинские подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими, – добавил нардеп.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что несмотря на призыв военного командования к президенту Владимиру Зеленскому позволить мобилизовать больше людей на войну, изменений в мобилизации не планируется.

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