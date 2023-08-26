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Секретар РНБО розповів, чи планують мобілізовувати більше людей на війну

українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не планується.

Про це в ефірі Українського Радіо наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

За словами Данілова, мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський ухвалив відповідні рішення щодо мобілізації, а Верховна Рада проголосувала відповідні нормативно-правові акти.

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В Україні жодного дня мобілізація не припинялася, проте вона проходить із урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань.

– Ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є, — зазначає Олексій Данілов.

Тому змін до мобілізації не треба очікувати, але додатковий призов може бути.

— Військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку, — заявив секретар РНБО.

За його словами, військові жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували — призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань.

Щодо запланованих перевірок військово-лікарських комісій, то найближчими днями президент Володимир Зеленський збере засідання РНБО, де розглянуть це питання.

Олексій Данілов наголосив, що в Україні не збираються приховувати щось від суспільства. Якщо є люди, які негідно користуються з війни і хочуть на комусь заробити, то це будуть присікати та карати.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, як в Україні хочуть розширити мобілізацію.

мобілізація, Призов, українські військові
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