Секретар РНБО розповів, чи планують мобілізовувати більше людей на війну
Попри заклик військового командування до президента Володимира Зеленського дозволити мобілізовувати більше людей на війну, змін до мобілізації не планується.
Про це в ефірі Українського Радіо наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.
Водночас додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.
За словами Данілова, мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський ухвалив відповідні рішення щодо мобілізації, а Верховна Рада проголосувала відповідні нормативно-правові акти.
В Україні жодного дня мобілізація не припинялася, проте вона проходить із урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань.
– Ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є, — зазначає Олексій Данілов.
Тому змін до мобілізації не треба очікувати, але додатковий призов може бути.
— Військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку, — заявив секретар РНБО.
За його словами, військові жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували — призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань.
Щодо запланованих перевірок військово-лікарських комісій, то найближчими днями президент Володимир Зеленський збере засідання РНБО, де розглянуть це питання.
Олексій Данілов наголосив, що в Україні не збираються приховувати щось від суспільства. Якщо є люди, які негідно користуються з війни і хочуть на комусь заробити, то це будуть присікати та карати.
Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, як в Україні хочуть розширити мобілізацію.