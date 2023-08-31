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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ракеты постоянно меняли курс и наматывали круги: Игнат о тактике РФ во время ночной атаки

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Россия долго готовила воздушную атаку в ночь на 30 августа, во время которой были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ударные дроны-камикадзе Shahed. Этот обстрел был не одним из самых массированных, однако силам ПВО пришлось немало поработать.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат в эфире национального информационного телемарафона.

— Ракеты постоянно меняли курс, иногда даже наматывали круги — нужна подготовка. Это доразведка целей и многое другое. Ракета — это высокотехнологичное изделие, но полетное задание, цель и маршрут вводит человек. Эти действия долго и тщательно планируются. Неудивительно, что между воздушными атаками такого масштаба проходит немало времени, — объяснил спикер Воздушных сил.

Игнат обратил внимание, что этой ночью все 28 ракет, а также 15 из 16 ударных дронов были успешно уничтожены противовоздушной обороной Украины.

Он отдельно остановился на том, что бывают повреждения в результате падения на землю обломков сбитых ракет и беспилотников.

— Обломки тоже бывают разными. Нужно понимать, что зенитная ракета не обязательно уничтожает в воздухе крылатую ракету, в результате чего последняя распадается на куски. Она разрывается рядом, лишая крылатую ракету возможности двигаться к определенной для нее цели, — подчеркнул полковник.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, на землю может падать почти целая ракета — поврежденная, однако с боевой частью. От нее можно ожидать немало повреждений, поэтому важно позаботиться о безопасности во время воздушной тревоги.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Ракета, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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