Ракети постійно змінювали курс і намотували кола: Ігнат про тактику РФ під час нічної атаки

Росія довго готувала повітряну атаку в ніч на 30 серпня, під час якої були задіяні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони-камікадзе Shahed. Цей обстріл був не одним із наймасованіших, проте силам ППО довелося чимало попрацювати.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Ракети постійно змінювали курс, інколи навіть намотували кола – потрібна підготовка. Це дорозвідка цілей і багато іншого. Ракета – це високотехнологічний виріб, але польотне завдання, ціль і маршрут вводить людина. Ці заходи довго й ретельно плануються. Не дивно, що між повітряними атаками такого масштабу минає чимало часу, – пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат звернув увагу, що цієї ночі всі 28 ракет, а також 15 із 16 ударних дронів були успішно знищені протиповітряною обороною України.

Він окремо зупинився на тому, що бувають ушкодження внаслідок падіння на землю уламків збитих ракет і безпілотників.

– Уламки теж бувають різними. Потрібно розуміти, що зенітна ракета не обов’язково знищує у повітрі крилату ракету, внаслідок чого остання розпадається на шматки. Вона розривається поруч, позбавляючи крилату ракету змоги рухатися до визначеної для неї цілі, – наголосив полковник.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, на землю може падати майже ціла ракета – пошкоджена, однак із бойовою частиною. Від неї можна очікувати чимало пошкоджень, тому важливо подбати про безпеку під час повітряної тривоги.

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