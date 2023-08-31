Ракети постійно змінювали курс і намотували кола: Ігнат про тактику РФ під час нічної атаки
Росія довго готувала повітряну атаку в ніч на 30 серпня, під час якої були задіяні стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони-камікадзе Shahed. Цей обстріл був не одним із наймасованіших, проте силам ППО довелося чимало попрацювати.
Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемарафону.
– Ракети постійно змінювали курс, інколи навіть намотували кола – потрібна підготовка. Це дорозвідка цілей і багато іншого. Ракета – це високотехнологічний виріб, але польотне завдання, ціль і маршрут вводить людина. Ці заходи довго й ретельно плануються. Не дивно, що між повітряними атаками такого масштабу минає чимало часу, – пояснив речник Повітряних сил.
Ігнат звернув увагу, що цієї ночі всі 28 ракет, а також 15 із 16 ударних дронів були успішно знищені протиповітряною обороною України.
Він окремо зупинився на тому, що бувають ушкодження внаслідок падіння на землю уламків збитих ракет і безпілотників.
– Уламки теж бувають різними. Потрібно розуміти, що зенітна ракета не обов’язково знищує у повітрі крилату ракету, внаслідок чого остання розпадається на шматки. Вона розривається поруч, позбавляючи крилату ракету змоги рухатися до визначеної для неї цілі, – наголосив полковник.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, на землю може падати майже ціла ракета – пошкоджена, однак із бойовою частиною. Від неї можна очікувати чимало пошкоджень, тому важливо подбати про безпеку під час повітряної тривоги.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв