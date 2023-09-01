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Валентина Летяк, редактор ленты

За год количество ВПЛ увеличилось на 300 тыс. человек — Верещук

За год количество ВПЛ увеличилось на 300 тыс. человек — Верещук

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 4 млн 965 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых 300 тыс. добавились за последний год, то есть с 1 сентября 2022-го.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новини Яны Брензей.

Она отметила, что ВПЛ — это не только те, кто непосредственно переместился, но и те, кто потерял жилье в результате обстрелов.

Верещук также рассказала об изменениях для внутренних переселенцев, которые вступают в силу с 1 сентября.

— На сегодняшний день у нас 2 млн 600 тыс. ВПЛ, которые ежемесячно получают выплаты. Для государства это вторая статья по расходам после обороны. То есть в прошлом году это было 53 млрд грн, а в текущем — почти 73 млрд грн, — подчеркнула она.

Поэтому отметила, что необходимо навести порядок в системе таких выплат, чтобы это было справедливо.

— Собственно, с 1 сентября для тех людей, кто выехал за границу, постоянно проживает, получает там выплаты, выплаты прекратятся. Для тех людей, которые вернулись на свое место жительства и фактически уже не являются ВПЛ, также выплаты должны прекратиться, — объяснила министр.

По ее словам, верификацией таких людей занимается Минфин, который имеет доступ к соответствующим базам, а Национальная сервисная служба будет проводить проверки.

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Ранее Ирина Верещук сообщила, что около 180 тыс. украинских граждан неправомерно получают выплаты от государства как внутренне перемещенные лица, поэтому с 1 сентября они прекратятся.

Фото: Минреинтеграции

Ирина Верещук, Беженцы, Война в Украине, ВПО, Соціальні виплати
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