Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук

За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук

Станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 4 млн 965 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 300 тис. додалися за останній рік, тобто з 1 вересня 2022-го.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.

Вона наголосила, що ВПО – це не лише ті, хто безпосередньо перемістився, а й ті, хто втратив житло внаслідок обстрілів.

Верещук також розповіла про зміни для внутрішніх переселенців, які набувають чинності з 1 вересня.

На сьогодні у нас 2 млн 600 тис. ВПО, які щомісяця отримують виплати. Для держави це друга стаття за видатками після оборони. Тобто минулого року це було 53 млрд грн, а поточного – майже 73 млрд грн, – наголосила вона.

Тому зауважила, що необхідно навести лад у системі таких виплат, щоб це було справедливо.

– Власне, з 1 вересня для тих людей, хто виїхав за кордон, постійно проживає, отримує там виплати, виплати припиняться. Для тих людей, які повернулися на своє місце проживання і фактично вже не є ВПО, також виплати повинні припинитися, – пояснила міністр.

За її словами, верифікацією таких людей займається Мінфін, який має доступ до відповідних баз, а Національна сервісна служба проводитиме перевірки.

Читайте також
Частині переселенців скасують виплати: що зміниться для ВПО у вересні
пенсія гроші

Раніше Ірина Верещук повідомила, що близько 180 тис. українських громадян неправомірно отримують виплати від держави як внутрішньо переміщені особи, тому з 1 вересня вони припиняться.

Фото: Мінреінтеграції

Ірина Верещук, Біженці, Війна в Україні, ВПО, Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає перші 10 танків Abrams уже у вересні – ЗМІ
танк Abrams випускає снаряд
Працюємо з території Росії: Буданов про атаку на аеродром у Пскові
Кирило Буданов
Данілов анонсував зміни щодо обмежено придатних у воєнний час
Олексій Данілов
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук
Два російські гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник: у ГУР показали відео
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
На Вінниччині старі Жигулі перетворюють на експериментальні багі для ЗСУ
Багі ПО-УКРАЇНСЬКИ
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь