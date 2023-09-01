За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук

Станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 4 млн 965 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 300 тис. додалися за останній рік, тобто з 1 вересня 2022-го.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.

Вона наголосила, що ВПО – це не лише ті, хто безпосередньо перемістився, а й ті, хто втратив житло внаслідок обстрілів.

Верещук також розповіла про зміни для внутрішніх переселенців, які набувають чинності з 1 вересня.

– На сьогодні у нас 2 млн 600 тис. ВПО, які щомісяця отримують виплати. Для держави це друга стаття за видатками після оборони. Тобто минулого року це було 53 млрд грн, а поточного – майже 73 млрд грн, – наголосила вона.

Тому зауважила, що необхідно навести лад у системі таких виплат, щоб це було справедливо.

– Власне, з 1 вересня для тих людей, хто виїхав за кордон, постійно проживає, отримує там виплати, виплати припиняться. Для тих людей, які повернулися на своє місце проживання і фактично вже не є ВПО, також виплати повинні припинитися, – пояснила міністр.

За її словами, верифікацією таких людей займається Мінфін, який має доступ до відповідних баз, а Національна сервісна служба проводитиме перевірки.

Раніше Ірина Верещук повідомила, що близько 180 тис. українських громадян неправомірно отримують виплати від держави як внутрішньо переміщені особи, тому з 1 вересня вони припиняться.

Фото: Мінреінтеграції

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