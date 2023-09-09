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Юлия Захарченко, редактор ленты

Почему РФ начала чаще атаковать Одесскую область: объяснение разведки

Почему РФ начала чаще атаковать Одесскую область: объяснение разведки
Фото: ГСЧС

Одним из самых частых направлений для ударов российских оккупантов стала Одесская область. Самая главная причина атак России — это переговоры с Украиной о Черноморском зерновом соглашении.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, сейчас на разных уровнях продолжают переговоры, которые касаются зернового коридора.

— Вместе с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений, — обратил внимание представитель разведки.

Юсов отметил, что во время переговоров Москва в первую очередь пытается договориться об экспорте российского, а также украинского украденного зерна с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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Представитель ГУР считает, что РФ вполне осознает тот факт, что полностью не удастся исключить Украину, однако уничтожение портовой инфраструктуры может способствовать плану Москвы. Юсов убежден, что РФ не получит желаемого результата при любых обстоятельствах.

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Источник: РБК-Украина
Андрій Юсов, Война в Украине, Дрони, Міноборони України, Одесса, Одесская область, Одещина, Ракетные удары России
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