Чому РФ почала частіше атакувати Одеську область: пояснення розвідки
Одним з найчастіших напрямків для ударів російських окупантів стала Одеська область. Найголовніша причина атак Росії – це переговори з Україною про Чорноморську зернову угоду.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, зараз на різних рівнях продовжують переговори, які стосуються зернового коридору.
– Разом з цими переговорами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод, – звернув увагу представник розвідки.
Юсов зазначив, що під час переговорів Москва першочергово намагається домовитися про експорт російського, а також українського викраденого зерна з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
Представник ГУР вважає, що РФ цілком усвідомлює той факт, що повністю не вдасться виключити Україну, проте знищення портової інфраструктури може сприяти плану Москви. Юсов переконаний, що РФ не отримає бажаного результату за будь-яких обставин.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик