Защита портов Одесской области и критической инфраструктуры Украины: Зеленский провел Ставку
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где присутствующие обсудили план защиты энергетики и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Офис президента.
В частности, обсудили защиту энергетики и критической инфраструктуры от российских ракетных ударов, защиту портов Одесской области и инфраструктуры зернового коридора.
Также участники Ставки обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку населенных пунктов к зиме.
Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК Нафтогаз и Генштаба. Все поручения розданы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик