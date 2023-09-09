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Защита портов Одесской области и критической инфраструктуры Украины: Зеленский провел Ставку

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где присутствующие обсудили план защиты энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис президента.

В частности, обсудили защиту энергетики и критической инфраструктуры от российских ракетных ударов, защиту портов Одесской области и инфраструктуры зернового коридора.

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Также участники Ставки обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку населенных пунктов к зиме.

Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК Нафтогаз и Генштаба. Все поручения розданы.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Офис президента
Отключение электроэнергии, Владимир Зеленский, Ракетные удары России
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