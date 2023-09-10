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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ сосредоточила в Украине более 420 тыс. военных — ГУР Минобороны

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Российская Федерация сосредоточила более 420 тыс. военнослужащих на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на Крымском полуострове, если не учитывать представителей Росгвардии, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, за более чем полтора года с начала полномасштабной агрессии Россия так и не достигла стратегической цели — полной оккупации территории Украины. Вскоре начали появляться меньшие стратегические цели, в частности, захват Луганской и Донецкой областей.

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— На сегодня активные боевые действия РФ проводит на двух направлениях: Купянск-Лиман и Марьинка-Донецк, чтобы выполнить хоть какую-то задачу. Полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, — обратил внимание заместитель начальника ГУР.

По информации украинской разведки, РФ там сосредоточила очень мощный контингент, который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

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АТО Донбас, Война в Украине, Донецкая область, Луганская область, Міноборони України, Разведка
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