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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ зосередила в Україні понад 420 тис. військових – ГУР Міноборони

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російська Федерація зосередила понад 420 тис. військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на Кримському півострові, якщо не враховувати представників Росгвардії, інших структур, спеціальних підрозділів, силових структур РФ.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

За його словами, за понад півтора року від початку повномасштабної агресії Росія так і не досягла стратегічної мети – повної окупації території України. Згодом почали з’являтися менші стратегічні цілі, зокрема, захоплення Луганської та Донецької областей.

Зараз дивляться

– На сьогодні найактивніші бойові дії РФ проводить на двох напрямках: Куп’янськ-Лиман і Мар’їнка-Донецьк, щоб виконати хоч якесь завдання. Повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, – звернув увагу заступник начальника ГУР.

За інформацією української розвідки, РФ там зосередила дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню і ракетних систем.

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АТО Донбас, Війна в Україні, Донецька область, Луганська область, Міноборони України, Розвідка
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