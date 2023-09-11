ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Роботино — Генштаб

Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 10 сентября. Там отмечают, что украинские подразделения продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и освобождают оккупированные территории.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационным ударам подверглись Хромовое, Нью-Йорк Донецкой области.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области, добавили в Генштабе.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку РФ в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малая Токмачка.

В Генштабе поделились, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а подразделения ракетных войск атаковали восемь артиллерийских средств России.

Источник : Генштаб ВСУ

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