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Юлия Захарченко, редактор ленты

ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Роботино — Генштаб

ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Роботино — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют врага с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 10 сентября. Там отмечают, что украинские подразделения продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и освобождают оккупированные территории.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационным ударам подверглись Хромовое, Нью-Йорк Донецкой области.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области, добавили в Генштабе.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку РФ в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малая Токмачка.

В Генштабе поделились, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а подразделения ракетных войск атаковали восемь артиллерийских средств России.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Запорожская область, контрнаступ, українські військові
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