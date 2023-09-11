ЗСУ мають частковий успіх в районі Кліщіївки та Роботиного – Генштаб

Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють ворога з займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 вересня. Там зазначають, що українські підрозділи продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та звільняють окуповані території.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Водночас авіаційних ударів зазнали Хромове, Нью-Йорк Донецької області.

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Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка Донецької області, додали у Генштабі.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку РФ у районі Роботиного Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів, серед яких Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів і Мала Токмачка.

У Генштабі поділилися, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а підрозділи ракетних військ атакували вісім артилерійських засобів Росії.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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