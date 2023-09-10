ВСУ имели успех в районе Клещеевки и Роботино: что произошло на фронте за неделю

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед на отдельных участках фронта, наносить потери противнику и освобождать оккупированные территории.

За последнюю неделю украинские военные имели успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Оккупационные войска тем временем перегруппировываются и подтягивают резервы.

Что произошло на фронте в течение недели

Военный эксперт Олег Жданов отметил успехи ВСУ на Мелитопольском направлении.

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В комментарии Фактам ICTV он рассказал, что за последнюю неделю украинские военные продвинулись в сторону Токмака, прорвав первую линию обороны врага.

По данным Генерального штаба, Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бахмутском направлении за эту неделю ВСУ фактически освободили большую часть Клещеевки. Враг там контролирует окраину села и буквально одну улицу, отметил эксперт.

— Также ВСУ продвинулись вплотную к железнодорожному полотну, которое сегодня враг пытается сделать рубежом обороны. У нас на участке между Андреевкой и Клещеевкой есть успехи, мы немного отодвинули врага от железной дороги вглубь территории. Но пока данных, что мы перешли железную дорогу, нет, — сказал Жданов.

В Генштабе отметили, что Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области.

На Купянско-Лиманском направлении российские войска пытаются возобновить наступательные действия, но они ограничиваются только атаками наших позиций.

— В целом наши войска имели тактический успех и немного отодвинули врага и от Егоровки, и в Серебрянском лесничестве. Там мы немного улучшили свое положение. А все попытки врага возобновить наступательную операцию практически потерпели поражение, — подчеркнул эксперт.

Стратегических резервов у войск РФ практически нет

Олег Жданов объяснил, что враг перегруппировывается, в Запорожскую область РФ пытается перебрасывать войска с других участков фронта.

Так, в районе Токмака противник сосредоточил 4 воздушно-десантные дивизии.

— Две из них кадрового состава, они там действительно очень боеспособны, и для нас это определенная проблема. А две дивизии не из мобилизационного резерва. Они называются “воздушно-десантными”, а состоят из мотострелковых полков или полков территориальных войск. Впрочем, все воздушно-десантные войска, которые сегодня есть в Украине, собраны на Токмакском направлении. С рубежа Сватово-Кременная была снята 76-я десантная дивизия. 7-ю дивизию подтянули из Херсонской области, с левого берега Днепра, — рассказал эксперт.

По словам Жданова, это свидетельствует о том, что стратегических резервов у российских войск практически нет.

— Единственный стратегический резерв, который они пытаются перебросить вместо десантников на рубеж Сватово-Кременная — это 25-я общевойсковая армия РФ. Она формировалась на базе Южного военного округа, но не сформирована до конца, то есть ситуация для них настолько критическая, что после укомплектования частей их сразу перебрасывают в Украину, по крайней мере в Луганскую область, — сказал он.

Эксперт предполагает, что эта армия может повторить судьбу 3-го армейского корпуса, который РФ сформировала год назад, когда шли бои за Северодонецк и Лисичанск.

— Мы тогда этот корпус фактически развалили, потому что он был недоукомплектован и не имел боевого опыта, не проходил ни боевого слаживания, ни обучения личного состава. Но численность личного состава армии РФ увеличивается, оккупантов очень много, — сказал Жданов.

Россия будет пытаться повторить осень прошлого года

Жданов отметил, что российские войска имеют запас ракет и, вероятно, снова будут наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Эксперт предполагает, что удары будут меньшей мощности, чем в прошлом году, а усиление украинской ПВО увеличивает шансы отражения вражеских атак.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что зимой Россия может прибегнуть к запугиванию ядерным оружием параллельно с попыткой устроить блэкаут в Украине.

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