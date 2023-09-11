Все эти случаи не связаны с помощью наших партнеров: Зеленский о коррупции в Украине

В вопросе масштабной коррупции Украина не хочет иметь никаких компромиссов не только с теми людьми, которые похищают средства и берут взятки, а даже с подобными мыслями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналисту и эксперту в области международных отношений Фариду Закарии.

— У меня нет другого выбора. Здесь нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом. Понимаете?

Глава государства уверяет, что все зафиксированные случаи коррупции не касаются помощи от партнеров и союзников Украины.

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— Прежде всего вы должны знать, что все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и прочее. Это другие дела, это не о партнерах, — обратил внимание он.

Президент утверждает, что речь идет об украинских средствах. Несмотря на все сложности, Украина будет бороться и готова победить в полномасштабной войне Россию, заявил Зеленский.

— Это украинские кейсы. Но так или иначе для меня это сейчас не имеет значения. Мы будем бороться и победим в этой войне. Но опять же, я подчеркиваю, это не деньги наших партнеров, что очень важно отметить, — сказал президент Украины.

Источник : Офис президента

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