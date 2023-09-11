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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Всі ці випадки не пов’язані з допомогою наших партнерів: Зеленський про корупцію в Україні

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У питанні масштабної корупції Україна не хоче мати жодних компромісів не лише з тими людьми, які викрадають кошти та беруть хабарі, а навіть з подібними думками.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналісту та експерту в області міжнародних відносин Фаріду Закарії.

– У мене немає іншого вибору. Тут немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів з будь-якими не лише корумпованими людьми, а навіть з думками про це. Розумієте?

Глава держави запевняє, що всі зафіксовані випадки корупції не стосуються допомоги від партнерів і союзників України.

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– Насамперед ви маєте знати, що всі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку та інше. Це інші справи, це не про партнерів, – звернув увагу він.

Президент стверджує, що йдеться про українські кошти. Попри всі складнощі, Україна буде боротися та готова перемогти у повномасштабній війну Росію, заявив Зеленський.

– Це українські кейси. Але так чи інакше для мене це зараз не має значення. Ми будемо боротися й переможемо у цій війні. Але знову ж таки, я наголошую, це не гроші наших партнерів, що дуже важливо відзначити, – сказав президент України.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Корупціонери, Корупція, Україна-Росія
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