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Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он и экономика РФ проиграют.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Economist.

— Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% (россиян, — РЕД.). Нет, его экономика проиграет, — сказал он.

Зеленский отметил, что поскольку Украина увеличивает свои удары внутри РФ, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их.

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Кроме того, глава государства сказал, что не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.

— Я должен быть готовым, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов, — подчеркнул Зеленский.

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Источник: The Economist
Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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