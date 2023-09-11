Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет — Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что в долгой войне он и экономика РФ проиграют.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Economist.
— Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что неважно, что его поддерживают 60% или 70% (россиян, — РЕД.). Нет, его экономика проиграет, — сказал он.
Зеленский отметил, что поскольку Украина увеличивает свои удары внутри РФ, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их.
Кроме того, глава государства сказал, что не хочет думать о долгой войне, но готовится к этому.
— Я должен быть готовым, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов, — подчеркнул Зеленский.
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