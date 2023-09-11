Если партнеры не поддержат Украину, то они помогут России победить — Зеленский

В условиях полномасштабной агрессии на истощение Российской Федерации против Украины необходима прочная поддержка союзников и партнеров. Именно Украина взяла на свой народ основное бремя начавшейся войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он чувствует неискренность в заверениях о поддержке Вооруженных сил Украины от некоторых западных политиков.

— У меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я вижу, что на самом деле — это не так, — объяснил президент Украины.

Зеленский утверждает, что если они не с Украиной, тогда с Российской Федерацией. По его словам, если партнеры и союзники не окажут поддержку ВСУ, тогда они помогут победить России.

Сейчас смотрят

Источник : Economist

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.