Если партнеры не поддержат Украину, то они помогут России победить — Зеленский
В условиях полномасштабной агрессии на истощение Российской Федерации против Украины необходима прочная поддержка союзников и партнеров. Именно Украина взяла на свой народ основное бремя начавшейся войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он чувствует неискренность в заверениях о поддержке Вооруженных сил Украины от некоторых западных политиков.
— У меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я вижу, что на самом деле — это не так, — объяснил президент Украины.
Зеленский утверждает, что если они не с Украиной, тогда с Российской Федерацией. По его словам, если партнеры и союзники не окажут поддержку ВСУ, тогда они помогут победить России.
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