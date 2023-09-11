Якщо партнери не підтримають Україну, то вони допоможуть Росії перемогти – Зеленський
В умовах повномасштабної агресії на виснаження Російської Федерації проти України необхідна міцна підтримка союзників і партнерів. Саме Україна взяла на свій народ основний тягар розпочатої війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він відчуває нещирість у запевненнях про підтримку Збройних сил України від деяких західних політиків.
– У мене є інтуїція. Я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді – це не так, – пояснив президент України.
Зеленський стверджує, що якщо вони не з Україною, тоді з Російською Федерацією. За його словами, якщо партнери і союзники не нададуть підтримку ЗСУ, тоді вони допоможуть перемогти Росії.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик