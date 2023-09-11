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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Якщо партнери не підтримають Україну, то вони допоможуть Росії перемогти – Зеленський

Якщо партнери не підтримають Україну, то вони допоможуть Росії перемогти – Зеленський
Фото: Офіс президента

В умовах повномасштабної агресії на виснаження Російської Федерації проти України необхідна міцна підтримка союзників і партнерів. Саме Україна взяла на свій народ основний тягар розпочатої війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він відчуває нещирість у запевненнях про підтримку Збройних сил України від деяких західних політиків.

– У мене є інтуїція. Я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді – це не так, – пояснив президент України.

Зеленський стверджує, що якщо вони не з Україною, тоді з Російською Федерацією. За його словами, якщо партнери і союзники не нададуть підтримку ЗСУ, тоді вони допоможуть перемогти Росії.

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Джерело: The Economist
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, Україна-Росія
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