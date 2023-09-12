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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Херсонской области оккупанты проводят рейды в поисках тех, кто не получил паспорт РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Во временно оккупированных районах Херсонской области российские военные продолжают проводить принудительную паспортизацию. Там устраивают рейды в поисках проукраинских людей, которые отказываются получать документы РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По актуальным данным, российские полицаи проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага.

На период заезда псевдоправоохранителей в селе ограничивают передвижение местного населения.

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В Центре национального сопротивления утверждают, что оккупанты проваливают темпы паспортизации, несмотря на давление и репрессии.

Местные жители отказываются признавать себя якобы россиянами. Особенно низкие показатели в селах, где жители менее зависимы от российских выплат.

Стоит отметить, что на временно оккупированных территориях Юга Украины россияне давят даже на детей, чтобы те получали московские паспорта, иначе угрожают отказать в занятиях спортом.

По правилам оккупантов, подростки от 14 лет должны получить документы РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом в СДЮШОР.

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паспорт РФ

Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Паспорт, Російська агресія, Херсонская область, Херсонщина
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