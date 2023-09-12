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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти проводять рейди у пошуках тих, хто не отримав паспорт РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованих районах Херсонської області російські військові продовжують проводити примусову паспортизацію. Там влаштовують рейди в пошуках проукраїнських людей, які відмовляються отримувати документи РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За актуальними даними, російські поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога.

На період заїзду псевдоправоохоронців в селі обмежують пересування місцевого населення.

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У Центрі національного спротиву стверджують, що окупанти провалюють темпи паспортизації, попри тиск і репресії.

Місцеві жителі відмовляються визнавати себе нібито росіянами. Особливо низькі показники в селах, де мешканці менш залежні від російських виплат.

Варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях Півдня України росіяни тиснуть навіть на дітей, щоб ті отримували московські паспорти, інакше погрожують відмовити у занятті спорті.

За правилами окупантів, підлітки від 14 років мають отримати документи РФ, щоб їх допустили до занять спортом у СДЮШОР.

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паспорт РФ

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, Паспорт, Російська агресія, Херсонська область, Херсонщина
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