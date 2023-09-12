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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 августа 2023 года О военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Контроль за проверкой ВВК президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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Согласно обнародованному указу, проверку пройдут решения военно-врачебных комиссий, которые были приняты со дня полномасштабного вторжения России.

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что министерство планирует реформировать процессы ВВК, в частности, провести цифровизацию процедур.

В начале февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что МО совершенствует работу ВВК. Уже создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также расширена система военно-врачебных комиссий.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Документи, Лікарні, Медики, Офис президента, українські військові
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