Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщается на сайте главы государства. Он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 августа 2023 года О военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Контроль за проверкой ВВК президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Согласно обнародованному указу, проверку пройдут решения военно-врачебных комиссий, которые были приняты со дня полномасштабного вторжения России.
Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что министерство планирует реформировать процессы ВВК, в частности, провести цифровизацию процедур.
В начале февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что МО совершенствует работу ВВК. Уже создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также расширена система военно-врачебных комиссий.
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