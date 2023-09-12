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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави. Він ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони від 30 серпня 2023 року Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Контроль за перевіркою ВЛК президент поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

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Згідно з оприлюдненим указом, перевірку пройдуть рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з дня повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022

Нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що міністерство планує реформувати процеси ВЛК, зокрема, провести цифровізацію процедур.

На початку лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що МО вдосконалює роботу ВЛК. Вже створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також розширена система військово-лікарських комісій.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Документи, Лікарні, Медики, Офіс президента, українські військові
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