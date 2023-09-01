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Имена уклонистов и врачей, которые фальсифицировали справки ВВК, будут известны через несколько недель — Данилов

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНИАН

Имена всех уклонистов, которые выехали из Украины по поддельным справкам, и врачей, которые фальсифицировали документы о непригодности к службе, будут известны через 2-3 недели.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— К большому сожалению, некоторые решили воспользоваться возможностью выписывать себе документы на непригодность к службе в армии, что является абсолютно досадной ситуацией во время войны, — сказал Данилов.

Он отметил, что некоторым уклонистам врачи за взятки выписывали справку об отсутствии одной почки. Также часто к статусу “непригоден” ставили один и тот же диагноз.

— Они не затруднялись. Если была сформирована та или иная группа, у них почти в 90% был обнаружен один и тот же диагноз. Они записаны на автомате. Все это будет подлежать проверке в законном порядке. Если человек действительно непригоден, ему нечего бояться, — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, факты подделки документов на ВВК выявляют ежедневно. Когда вина будет доказана, то имена виновников обнародуют.

— Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то имя и фамилии всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую “помощь”, — добавил он.

Ранее Данилов сообщал, что ограниченно годных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ, но с определенными нюансами. Он пообещал, что документ растолкуют в ближайшее время.

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Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія
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