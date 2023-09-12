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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева.

Об этом говорится в указе главы государства №575/2023 от 12 сентября, обнародованном на официальном сайте Офиса президента.

— Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления работы с личным составом СБУ, — отмечается в указе.

Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

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Никакой дополнительной информации в документе нет. Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева на эту должность 1 октября 2019 года, а в августе 2020 года президент присвоил ему звание генерал-майора.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, звільнення, Офис президента, Президент України, СБУ
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