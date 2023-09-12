Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева.
Об этом говорится в указе главы государства №575/2023 от 12 сентября, обнародованном на официальном сайте Офиса президента.
— Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления работы с личным составом СБУ, — отмечается в указе.
Никакой дополнительной информации в документе нет. Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева на эту должность 1 октября 2019 года, а в августе 2020 года президент присвоил ему звание генерал-майора.
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