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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України Ігоря Фараджева.

Про це йдеться в указі глави держави №575/2023 від 12 вересня, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента.

– Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ, – зазначається в указі.

Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

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Жодної додаткової інформації в документі немає. Володимир Зеленський призначив Ігоря Фараджева на цю посаду 1 жовтня 2019 року, а у серпні 2020 року президент надав йому звання генерал-майора.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, звільнення, Офіс президента, Президент України, СБУ
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