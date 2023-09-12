Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України Ігоря Фараджева.
Про це йдеться в указі глави держави №575/2023 від 12 вересня, оприлюдненому на офіційному сайті Офісу президента.
– Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ, – зазначається в указі.
Жодної додаткової інформації в документі немає. Володимир Зеленський призначив Ігоря Фараджева на цю посаду 1 жовтня 2019 року, а у серпні 2020 року президент надав йому звання генерал-майора.
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