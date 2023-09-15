Рассматриваем худшие сценарии: глава Укрэнерго о подготовке к зиме

Магистральная сеть к зиме практически готова, также продолжается наращивание запаса прочности, чтобы иметь резерв в энергосистеме. Однако массированные обстрелы могут изменить ситуацию, поэтому энергетики рассматривают даже худшие сценарии.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

— Спрогнозировать последствия массированных обстрелов очень трудно. Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем, каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовыми к худшим сценариям. В чем заключается худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы, — подчеркнул он.

На такой случай, по его словам, энергетики готовят резервные схемы питания потребителей, а также запас материалов, оборудования — чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.

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— Мы — это не только Укрэнерго, но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстанавливать системы, — добавил Кудрицкий.

Глава Укрэнерго отметил, что потребители также должны быть готовы, поэтому все рекомендации, которые предоставлялись в предыдущий отопительный сезон, до сих пор актуальны.

— Не факт, что обстрелы будут такие массированные как в прошлом году, но готовыми надо быть к худшему, — подытожил Кудрицкий.

На днях в правительстве заявили, что подготовка к осенне-зимнему периоду входит в финальную стадию, ремонтные работы проведены во всех сферах энергетики.

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