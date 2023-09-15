Розглядаємо найгірші сценарії: голова Укренерго про підготовку до зими

Магістральна мережа до зими практично готова, також продовжується нарощування запасу міцності, щоб мати резерв в енергосистемі. Проте масовані обстріли можуть змінити ситуацію, тому енергетики розглядають навіть найгірші сценарії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Спрогнозувати наслідки масованих обстрілів дуже важко. Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо, яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. У чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми, – наголосив він.

На такий випадок, за його словами, енергетики готують резервні схеми живлення споживачів, а також запас матеріалів, обладнання – щоб швидко лагодити пошкоджені мережі та станції.

Зараз дивляться

– Ми – це не тільки Укренерго, а й енергетики в цілому. Тобто ми на своїй стороні готуємося якомога краще протидіяти цим атакам та відновлювати системи, – додав Кудрицький.

Голова Укренерго зауважив, що споживачі також мають бути готові, тому всі рекомендації, які надавалися у попередній опалювальний сезон, досі актуальні.

– Не факт, що обстріли будуть такі масовані як минулого року, але готовими треба бути до найгіршого, – підсумував Кудрицький.

Днями в уряді заявили, що підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію, ремонтні роботи проведено в усіх сферах енергетики.

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