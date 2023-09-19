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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136

Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136

В ночь на среду, 13 сентября, РФ запустила по Одесской и Сумской области 44 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Факты ICTV спросили у военного эксперта Александра Коваленко, чем отличается Shahed-131 от Shahed-136 и на что способны новые дроны.

Shahed-131 и Shahed-136: главные отличия

По словам военного эксперта, эти два дрона действительно отличаются друг от друга. В первую очередь — размером.

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— Отличаются тем, что Shahed-131 значительно меньше по своим размерам, чем Shahed-136. Его можно условно назвать младшим братом 136-го, — говорит Коваленко.

Кроме того, Shahed-131 имеет меньшую боевую часть.

— Боевая часть Shahed-131 имеет мощность 15 кг взрывчатого вещества, тогда как Shahed-136 может нести до 50 кг взрывчатки. То есть это значительно меньше, — отмечает эксперт.

По словам Коваленко, российские оккупанты начали использовать Shahed-131, потому что не имеют в достаточном количестве Shahed-136.

— Они не получили в новой партии от Ирана достаточного количества Shahed-136. Много кто говорил, что Иран может предоставить РФ несколько тысяч этих дронов. Однако самое интересное в том, что сам Иран имеет техническую возможность производить около полсотни Shahed-136 в месяц. То есть при последней поставке этих дронов РФ могла получить где-то около 100-150 штук Shahed-136.

Но еще один момент. Иран, так же как и Россия, сейчас производит ракетное вооружение, но его производство полностью зависит от контрабанды комплетующих иностранного происхождения. Например, схемы, микрочипы и тому подобное. То есть, если нет этих контрабандных поставок, то нет производства, — рассказывает Коваленко.

По словам эксперта, Иран поставил РФ большее количество Shahed-131 из-за того, что не смогли изготовить достаточное количество Shahed-136.

Коваленко добавляет, что Shahed-136 и Shahed-131 почти одинаковые. Отличаются они исключительно размером и боевой частью.

— Shahed-131 такие же громкие, поэтому их можно распознать по громким звукам. Их можно сбивать на расстоянии нескольких километров, поэтому они не являются каким-то ноу-хау, — говорит военный эксперт.

Также эксперт отметил, что сбивать Shahed-131 можно так же, как и Shahed-136.

— Это использование средств ПВО малого радиуса действия, ракетных средств малого радиуса действия, мобильных групп из ПЗРК и стрелкового оружия, — заключает Коваленко.

Главные характеристики Shahed-136

  • Дальность полета — до 2,5 тыс. км.
  • Скорость — 185 км/ч.
  • Вес — 200 кг.
  • Длина — 3,5 м.
  • Размах крыльев — 2,5 м.
  • Боеголовка — в носовой части.
  • Запуск — со специальной платформы.
  • Головная часть может вмещать до 50 кг взрывчатки.

По словам Коваленко, Shahed-131 имеет такие же технические характеристики. Отличается только вес, размеры и боевая часть.

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Фото: ГУР

Дрони, Летальное оружие, РФ
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