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Индексация пенсий 2024: кому и на сколько повысят пенсионные выплаты

пенсія пенсіонер
Фото: Pexels

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году средняя пенсия в Украине должна вырасти до 6 тыс. грн. Сейчас средняя пенсия в Украине — 5 311 грн.

Факты ICTV разбирались, кому и как проиндексируют пенсии в 2024 году.

Как будет проводиться индексация пенсий в 2024 году

Индексация пенсий в Украине обычно происходит в марте. В правительстве хотят, чтобы солидарная пенсия для украинцев составляла 30% от среднего заработка.

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Премьер на заседании правительства подчеркнул, что Кабмин имеет целью внедрить коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

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Кому из пенсионеров проиндексируют пенсии в 2024 году

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в 2024 году будут проиндексированы все пенсии.

На сколько повысят размер пенсий в 2024 году

Ранее заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что повышение пенсий будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты.

— Размер индексации и темпы роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год, — отметила заместитель главы Минсоцполитики.

Заметим, что индексация пенсий зависит от прожиточного минимума, который тоже вырастет в 2024 году.

Согласно проекту госбюджета-2024, прожиточный минимум составит 2 920 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2 361 грн. Сейчас она составляет 2 093 грн. То есть на 268 грн.

Средняя пенсия в 2023 году составляет 5 311 грн. Как отметил Денис Шмыгаль, в 2024 году она составит 6 тыс. грн.

В проекте госбюджета также прописано повышение размера минимальной заработной платы:

  • до 7 100 грн с 1 января,
  • до 8 тыс. грн с 1 июля.
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Индексация пенсий 2024: кому и на сколько повысят пенсионные выплаты

Денис Шмыгаль, підвищення пенсій, Пенсіонери, Пенсия
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