Індексація пенсій 2024: кому та на скільки підвищать пенсійні виплати

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році середня пенсія в Україні має зрости до 6 тис. грн. Зараз середня пенсія в Україні — 5 311 грн.

Факти ICTV розбиралися, кому та як проіндексують пенсії у 2024 році.

Як буде проводитись індексація пенсій у 2024 році

Індексація пенсій в Україні зазвичай відбувається у березні. В уряді хочуть, щоб солідарна пенсія для українців становила 30% від середнього заробітку.

Зараз дивляться

Прем’єр на засіданні уряду наголосив, що Кабмін має на меті впровадити коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

У Міністерстві соцполітики заявляли, що є ризики для проведення індексації у березні через недоотримання міжнародної допомоги. Однак згодом очільниця відомства Оксана Жолнович запевнила, що жодних варіантів перенесення в уряді не розглядають.

Міністр зауважила, що є ще додаткові соціальні виплати: допомога малозабезпеченим, ВПО тощо, які фінансуються нашими міжнародними партнерами. Але наприкінці року Мінсоцполітики уклало угоду INSPIRE зі Світовим банком на майже $2 млрд, і ці кошти на перші місяці покриють базові соціальні видатки.

Оксана Жолнович запевнила, що відповідні категорії осіб не залишаться без необхідних коштів.

Кому з пенсіонерів проіндексують пенсії у 2024

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, у 2024 році будуть проіндексовані всі пенсії.

На скільки підвищать розмір пенсій у 2024 році

Цього року уряд планує провести індексацію пенсій на рівні 13%.

Раніше заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявила, що підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати.

– Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік, – наголосила заступниця голови Мінсоцполітики.

Зауважимо, що індексація пенсій залежить від прожиткового мінімуму, який теж зросте у 2024 році.

Згідно з проєктом держбюджету-2024, прожитковий мінімум становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн. Зараз вона становить 2 093 грн. Тобто на 268 грн.

Середня пенсія у 2023 році становить 5 311 грн. Як зауважив Денис Шмигаль, у 2024 році вона становитиме 6 тис. грн.

У проєкті держбюджету також прописане підвищення розміру мінімальної заробітної плати:

до 7 100 грн з 1 січня,

до 8 тис. грн з 1 липня.

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