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Валентина Летяк, редактор ленты

Будет ли индексация пенсий в марте 2024 — ответ Минсоцполитики

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

Во время войны существует много рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация пенсий, как определено законодательно.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак в эфире Украинского радио.

В то же время она подчеркнула, что точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета на следующий год.

— Продолжаются переговоры с Министерством финансов, готовится проект бюджета на 2024 год. И поэтому, собственно, финальные обещания давать пока рано, — добавила Марчак.

По ее словам, на сколько планируется повышение пенсий, зависит от уровня инфляции и средней зарплаты.

— Размер индексации и темпы роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год, — добавила заместитель главы Минсоцполитики.

В 2023 году с 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, охватившая более 10 млн украинцев. После повышения средний размер выплат составляет 5,2 тыс. грн.

Минимальная сумма, на которую выросли пенсии украинцев, составляет 100 грн, максимальная — 1,5 тыс. грн.

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Источник: Українське радіо

Міністерство соцполітики, підвищення пенсій, Пенсії, Пенсіонери
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