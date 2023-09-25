Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если ухаживаешь за лицом с инвалидностью I-II группы — ответ эксперта
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты
Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136

Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136

В ночь на среду, 13 сентября, РФ запустила по Одесской и Сумской области 44 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Факты ICTV спросили у военного эксперта Александра Коваленко, чем отличается Shahed-131 от Shahed-136 и на что способны новые дроны.

Shahed-131 и Shahed-136: главные отличия

По словам военного эксперта, эти два дрона действительно отличаются друг от друга. В первую очередь — размером.

Сейчас смотрят

— Отличаются тем, что Shahed-131 значительно меньше по своим размерам, чем Shahed-136. Его можно условно назвать младшим братом 136-го, — говорит Коваленко.

Кроме того, Shahed-131 имеет меньшую боевую часть.

— Боевая часть Shahed-131 имеет мощность 15 кг взрывчатого вещества, тогда как Shahed-136 может нести до 50 кг взрывчатки. То есть это значительно меньше, — отмечает эксперт.

По словам Коваленко, российские оккупанты начали использовать Shahed-131, потому что не имеют в достаточном количестве Shahed-136.

— Они не получили в новой партии от Ирана достаточного количества Shahed-136. Много кто говорил, что Иран может предоставить РФ несколько тысяч этих дронов. Однако самое интересное в том, что сам Иран имеет техническую возможность производить около полсотни Shahed-136 в месяц. То есть при последней поставке этих дронов РФ могла получить где-то около 100-150 штук Shahed-136.

Но еще один момент. Иран, так же как и Россия, сейчас производит ракетное вооружение, но его производство полностью зависит от контрабанды комплетующих иностранного происхождения. Например, схемы, микрочипы и тому подобное. То есть, если нет этих контрабандных поставок, то нет производства, — рассказывает Коваленко.

По словам эксперта, Иран поставил РФ большее количество Shahed-131 из-за того, что не смогли изготовить достаточное количество Shahed-136.

Коваленко добавляет, что Shahed-136 и Shahed-131 почти одинаковые. Отличаются они исключительно размером и боевой частью.

— Shahed-131 такие же громкие, поэтому их можно распознать по громким звукам. Их можно сбивать на расстоянии нескольких километров, поэтому они не являются каким-то ноу-хау, — говорит военный эксперт.

Также эксперт отметил, что сбивать Shahed-131 можно так же, как и Shahed-136.

— Это использование средств ПВО малого радиуса действия, ракетных средств малого радиуса действия, мобильных групп из ПЗРК и стрелкового оружия, — заключает Коваленко.

Главные характеристики Shahed-136

  • Дальность полета — до 2,5 тыс. км.
  • Скорость — 185 км/ч.
  • Вес — 200 кг.
  • Длина — 3,5 м.
  • Размах крыльев — 2,5 м.
  • Боеголовка — в носовой части.
  • Запуск — со специальной платформы.
  • Головная часть может вмещать до 50 кг взрывчатки.

По словам Коваленко, Shahed-131 имеет такие же технические характеристики. Отличается только вес, размеры и боевая часть.

Читайте также
Ночью силы ПВО уничтожили 32 из 44 вражеских дронов
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136

Фото: ГУР

Дрони, Летальное оружие, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помнят все, кто бывал в городе: в ГСЧС показали фото и видео сгоревшего отеля в Одессе
Готель в Одесі 25 вересня 2023
ВСУ за сутки уничтожили две вражеские РСЗО и столько же средств ПВО – Генштаб
Бої на фронті
ПВО ночью уничтожила 11 из 14 ракет и все 19 дронов – Воздушные силы
Дрони Shahed
Карта боевых действий на 25.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
В Курск после Дня города продолжают лететь БпЛА: что разрушено теперь
БПЛА безпілотник

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь