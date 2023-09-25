Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023

пенсія
Фото: Генштаб ВСУ

Из-за полноценной войны наша страна подвергается значительным разрушениям. Российские войска разрушают инфраструктуру, обстреливает украинские города и села.

Но хуже всего то, что наша страна претерпевает значительные человеческие потери. В таких случаях государство поддерживает семьи жертв, оплачивая помощь и пенсии. Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего –  читайте в материале.

Когда начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Адвокат Мариан Сащук отмечает, что пенсия в случае потери кормильца (военнослужащего) назначается, если он умер в течение периода службы или не позднее, чем через три месяца после его увольнения или позже этого периода, но в результате травмы, контузии или заболеваний, полученных в течение периода службы.

Сейчас смотрят

Кто имеет право на пенсию

По словам адвоката, право на пенсию имеют члены семьи, которые содержались кормильцем. Для детей пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, поддерживались ли они.

От чего зависит количество пенсии

Сумма платежей зависит от причины смерти кормильца. Если кормилец был убит в результате исполнения военной службы, пенсию назначают:

  • в сумме 70% денег кормильца, если право на пенсию является одним из недееспособных членов семьи;
  • в сумме 50% кормильца для каждого недееспособного члена семьи, если два или более члена семьи с ограниченными возможностями (кроме родителей, жены или мужа) имеют право на пенсию;
  • если кормильщик убит в результате аварии, не связанной с выполнением военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Пенсия начисляется после того, как вы напишете и подадите заявление на пенсию в уполномоченные органы правоохранительных органов (министерств или департаментов), в которых военнослужащий служил до смерти.

Читайте также
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023

військовослужбовці, Пенсия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
Индексация пенсий 2024: кому и на сколько повысят пенсионные выплаты
пенсія пенсіонер
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
Морили голодом и угрожали, чтобы прошел ВВК: задержаны двое работников военкомата Самбора
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
Выезд за границу 2023: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины
закордонний паспорт України

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Авиаудар РФ по Бериславу “Абрамсы” уже в Украине | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь