Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023

Из-за полноценной войны наша страна подвергается значительным разрушениям. Российские войска разрушают инфраструктуру, обстреливает украинские города и села.

Но хуже всего то, что наша страна претерпевает значительные человеческие потери. В таких случаях государство поддерживает семьи жертв, оплачивая помощь и пенсии. Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего – читайте в материале.

Когда начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Адвокат Мариан Сащук отмечает, что пенсия в случае потери кормильца (военнослужащего) назначается, если он умер в течение периода службы или не позднее, чем через три месяца после его увольнения или позже этого периода, но в результате травмы, контузии или заболеваний, полученных в течение периода службы.

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Кто имеет право на пенсию

По словам адвоката, право на пенсию имеют члены семьи, которые содержались кормильцем. Для детей пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, поддерживались ли они.

От чего зависит количество пенсии

Сумма платежей зависит от причины смерти кормильца. Если кормилец был убит в результате исполнения военной службы, пенсию назначают:

в сумме 70% денег кормильца, если право на пенсию является одним из недееспособных членов семьи;

в сумме 50% кормильца для каждого недееспособного члена семьи, если два или более члена семьи с ограниченными возможностями (кроме родителей, жены или мужа) имеют право на пенсию;

если кормильщик убит в результате аварии, не связанной с выполнением военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Пенсия начисляется после того, как вы напишете и подадите заявление на пенсию в уполномоченные органы правоохранительных органов (министерств или департаментов), в которых военнослужащий служил до смерти.

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