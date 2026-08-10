Через повномасштабну війну наша країна зазнає значних руйнувань. Російські війська обстрілюють і знищують об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і селищ.

Та найстрашніше – наша країна зазнає значних людських втрат. Держава у таких випадках підтримує сім’ї загиблих, виплачуючи допомогу та пенсії. Як нараховується пенсія за втрати годувальника, який був військовослужбовцем – читайте в матеріалі.

Коли призначається пенсія за втрати годувальника

Адвокат Мар’ян Сащук зазначає, що пенсія у разі втрати годувальника (військовослужбовця) призначається, якщо він загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювань, одержаних у період проходження служби.

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Хто має право на пенсію

За словами адвоката, право на пенсію мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. Дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір виплат залежить від причини смерті годувальника. Якщо годувальник загинув під час виконання обов’язків військової служби, пенсія призначається:

у розмірі 70% грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

у розмірі 50% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка);

якщо годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Як нараховується пенсія за втрати годувальника-військовослужбовця

Пенсія нараховується після того, як ви напишете та подасте заяву про призначення пенсії до уповноважених органів силових структур (міністерств або відомств), в яких військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

Пенсії родинам загиблих Захисників: розмір виплат у 2026 році

Із 1 березня 2026 року для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України збільшили гарантований мінімальний розмір пенсійних та соціальних виплат. Йдеться про адресну допомогу, яка встановлюється у випадках, коли основний розмір пенсії або державної соціальної допомоги не досягає визначеного урядом рівня.

У Пенсійному фонді України пояснили, як проводиться такий перерахунок, кому належить адресна допомога та від чого залежить її фактичний розмір.

Як перераховують виплати родинам загиблих військових

У 2026 році були внесені зміни до постанови Кабміну №674 Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб. Вони передбачають підвищення гарантованого рівня виплат членам сімей загиблих військовослужбовців.

Перерахунок Пенсійний фонд проводить автоматично. Тобто одержувачам не потрібно звертатися до органів ПФУ із заявою чи подавати додаткові документи. Розмір виплати визначається на підставі інформації, яка вже міститься у пенсійній справі.

При цьому враховується не лише основний розмір пенсії. Під час визначення суми беруть до уваги пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу, а також передбачені надбавки, підвищення, індексацію та інші доплати.

Водночас пенсія за особливі заслуги перед Україною під час визначення права на адресну доплату не враховується.

Який мінімальний розмір виплат встановлено з 1 березня

Із березня 2026 року передбачено два гарантовані рівні виплат — залежно від того, кому саме призначена пенсія або соціальна допомога.

Якщо виплата належить одному члену сім’ї, а її загальний розмір після врахування передбачених складових є меншим за 12 810 грн, встановлюється адресна допомога. Її сума дорівнює різниці між фактичним розміром виплати та 12 810 грн.

Наприклад, якщо пенсія з усіма відповідними надбавками та доплатами становить 11 000 грн, адресна допомога дорівнюватиме 1 810 грн. У підсумку людина отримуватиме 12 810 грн.

Інший гарантований рівень передбачений у випадках, коли виплати призначені двом або більше членам сім’ї. Для кожного з них сукупний розмір відповідної виплати має бути доведений до 10 020 грн за рахунок адресної допомоги, якщо основна сума є меншою.

Виняток становлять непрацездатні батьки та чоловік або дружина загиблого — для них діють окремі гарантії.

Хто має право на адресну допомогу

Доплата передбачена для членів сімей військовослужбовців, які брали участь у заходах із захисту України, зокрема в антитерористичній операції, а також у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони.

Право поширюється на родини осіб, які загинули або померли під час виконання завдань із захисту держави, а також на випадки, коли смерть настала через поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, пов’язані з виконанням військового обов’язку.

Окремо передбачено допомогу для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту України.

Які гарантії передбачені для батьків і подружжя

Окремі правила встановлені для непрацездатних батьків загиблого Захисника чи Захисниці. Адресна допомога може встановлюватися кожному з них окремо.

Так само окрема гарантія діє для чоловіка або дружини загиблого. Адресна допомога призначається їм незалежно від того, чи є інші члени сім’ї, які також отримують відповідні виплати.

Право на таку підтримку мають і діти, яким відповідно до законодавства надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Таким чином, сам факт наявності кількох одержувачів у родині не означає, що гарантована сума автоматично ділиться між усіма. Порядок залежить від категорії члена сім’ї та виду виплати, яку він отримує.

Що буде з розмірами виплат у 2027 році

Встановлені з березня 2026 року суми 12 810 грн та 10 020 грн не залишаться незмінними.

Починаючи з 2027 року, вони щороку переглядатимуться з 1 березня. Розмір підвищення визначатиметься відповідно до механізму індексації, встановленого урядом, із застосуванням коефіцієнта збільшення, передбаченого законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Для одержувачів це означає, що у разі недостатнього розміру основної пенсії або соціальної допомоги Пенсійний фонд має забезпечувати відповідний гарантований рівень за рахунок адресної доплати.

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