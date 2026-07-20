В Украине право на пенсию по возрасту имеют граждане, которые достигли пенсионного возраста и приобрели необходимый страховой стаж. Это предусмотрено законом №1058-IV.

Однако не всем украинцам удается накопить необходимое количество лет страхового стажа. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, а для выхода на пенсию в 60 лет — значительно больше.

Однако это не означает, что человек по достижении пенсионного возраста останется без какой-либо поддержки от государства. Для тех, кто не получил права на пенсию, законодательством предусмотрена другая выплата.

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Кто может оформить социальную пенсию, если нет стажа, и каков ее размер, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое социальная пенсия без стажа

Человек без требуемого страхового стажа может оформить социальную пенсию. Однако, с точки зрения права, понятие социальная пенсия без стажа является скорее бытовым названием. Ведь эта выплата регулируется не пенсионным законодательством, а отдельными нормативными актами о государственной социальной помощи.

Согласно закону №1058-IV, право на пенсию по возрасту имеют только граждане, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж. Именно пенсия выплачивается в пределах системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Если же человек не смог накопить достаточный страховой стаж, он не получает пенсию в юридическом смысле этого слова. В таком случае государство может назначить государственную социальную помощь, которую в обиходе часто называют социальной пенсией.

Кто может получить социальную пенсию без стажа в 2026 году

По информации ПФУ, такая помощь назначается не всем гражданам, не имеющим стажа. Одним из главных условий является достижение 65-летнего возраста. Если человек достиг 60 лет, но не имеет необходимого страхового стажа, оформить эту выплату он еще не может.

Кроме возраста, государство оценивает и материальное положение заявителя. Помощь назначают только тем гражданам, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке.

При назначении помощи учитывается не только отсутствие стажа, но и доходы и имущественное состояние семьи.

Выплату могут не назначить, если:

среднемесячный доход семьи на одного человека превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

заявитель или члены его семьи работают или получают другую пенсию;

за последний год были совершены крупные покупки или оплачены услуги на сумму более 50 тыс. грн;

семья имеет лишнее жилье или более одного автомобиля.

Практически при назначении данной помощи применяется проверка материального положения семьи. Вот почему даже человек без страхового стажа не всегда имеет право на государственную поддержку.

Если нет стажа, какой будет социальная пенсия

Размер социальной пенсии 2026 без стажа определяют индивидуально. Он зависит от дохода семьи заявителя.

Следует отнять от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, среднемесячный доход семьи на одного человека.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 грн.

Например:

если среднемесячный доход на одного члена семьи составляет 1 000 грн, помощь может составлять 1 595 грн;

если доход равен или превышает 2 595 грн, выплата не назначается.

Следовательно, сумма выплат зависит не только от государственных социальных стандартов, но и финансового состояния семьи.

Социальная пенсия без стажа 2026: размер

При рассмотрении заявления ПФУ в первую очередь оценивает среднемесячный доход семьи на одного человека.

Например, мужчине исполнилось 65 лет, однако необходимого страхового стажа он не приобрел. Он проживает вместе с женой, уже получающей пенсию в размере 7 тыс. грн. Других доходов у семьи нет.

В этом случае совокупный доход составляет 7 тыс. грн. Его делят на двух членов семьи, так что на каждого приходится 3,5 тыс. грн.

Поскольку эта сумма превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (2 595 грн в 2026 году), государственную социальную помощь мужчине не назначат.

Если же человек проживает сам и вообще не имеет доходов, он может рассчитывать на максимальный размер пособия.

Как оформить социальную пенсию 2026 года

Подать документы можно в Пенсионный фонд Украины по месту жительства или через электронный портал ПФУ.

Для оформления необходимо подготовить:

паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

заявление;

декларацию о доходах и имущественном положении;

документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние шесть месяцев.

После предоставления документов Пенсионный фонд принимает решение в течение 10 календарных дней.

Если человек обратился не позднее трех месяцев после достижения 65 лет, помощь назначают со дня, наступающего после дня достижения этого возраста. Если обращение состоялось позже, то выплаты начисляются с даты подачи заявления.

Когда выплату могут прекратить

Государственная социальная помощь не является пожизненной гарантией. Закон предусматривает случаи, когда ее выплата может быть прекращена.

Это может произойти, если:

человек скрыл или предоставил недостоверные сведения о доходах или имуществе;

человек трудоустроился или зарегистрировал предпринимательскую деятельность;

получил право на другой вид пенсии;

уехал на постоянное проживание за границу;

выплата не получалась в течение шести месяцев;

в случае погибели получателя.

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