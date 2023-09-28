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Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения

Субсидія
Фото: Unsplash

Те семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем для них определены, могут оформлять субсидию.

Для этого необходимо предоставить пакет документов в соответствующий орган райгосадминистрации или через сайт Минсоцполитики в режиме онлайн.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2023 году – читайте в материале Фактов ICTV.

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Субсидия 2023: основные изменения

Недавно в ПФУ заявили, что Пенсионный фонд будет рассчитать жилищную субсидию на отопительный период 2023-2024 без обращения граждан. Это касается тех, кому назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 грн.

Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году

Если вам назначали нулевую субсидию летом, дополнительно обращаться за выплатой не нужно. Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо необходимо подать следующие документы:

  • заявление;
  • декларацию;
  • серию и номер паспорта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.

Кроме этого, у вас могут запросить следующие документы:

  • договор об аренде жилья (если он есть);
  • справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
  • справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом городе и т.п.

Где подать заявление на субсидию онлайн

  1. Воспользуйтесь приложением Дія. Для этого зайдите в приложение, выберите Заявление на субсидию и нажмите Подать заявку. После этого следует авторизоваться. Это вы сможете сделать несколькими способами: через банк ID, Дія.Підпис или файловый ключ. После авторизации подача заявки в среднем длится до 30 минут. Ее будут рассматривать до 1 месяца (бесплатно).
  2. Подать документы онлайн можно также на сайте Министерства социальной политики Украины. Для этого нажмите кнопку Оформление субсидии онлайн. Теперь сайт направляет пользователей для создания заявки на сайт приложения Дія.
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