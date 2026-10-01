Субсидии с 1 октября: кто получит выплаты и кому могут отказать
В Украине жилищные субсидии на отопительный сезон рассчитывают с учетом периода отопления – с 16 октября по 15 апреля включительно. В то же время, важно вовремя подать документы, ведь от даты обращения зависит, с какого месяца назначат выплаты.
Для большинства получателей жилищная субсидия будет переназначена автоматически.
- Когда подавать документы на субсидию
- Куда можно подать заявление на субсидию
- О каких изменениях следует сообщать Пенсионный фонд
- Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию
- Субсидии в регионах
Когда подавать документы на субсидию
Чтобы получить жилищную субсидию с начала отопительного периода, документы следует подать с 1 октября по 30 ноября включительно. В таком случае выплаты назначаются с начала отопительного сезона.
Если обратиться за субсидией после 30 ноября, она будет назначаться с месяца, в котором подали заявление.
Куда можно подать заявление на субсидию
Документы на назначение государственной помощи можно подать несколькими способами:
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- почтой — в адрес территориального органа Пенсионного фонда;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионный фонд.
Также обратиться за субсидией можно через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг и портал Действие.
Для назначения субсидии с начала отопительного сезона будут учитываться доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров при расчете будут принимать во внимание пенсию в размере, начисленном за август 2026 года.
О каких изменениях следует сообщать Пенсионный фонд
Получатели субсидий должны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства, доходах или других обстоятельствах, которые могут повлиять на право на получение помощи.
На это отводится 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений.
Порядок назначения жилищных субсидий определен постановлением Кабмина №848.
Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию
Право на жилищную субсидию зависит не только от доходов, но и от имущественного положения домохозяйства, сообщает Пенсионный фонд. Выплату могут не назначить или прекратить, если семья отвечает определенным критериям.
В частности, субсидию могут не назначить, если:
- площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома – 230 кв. м;
- в собственности есть авто возрастом до пяти лет или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет;
- у совершеннолетних членов домохозяйства нет доходов или их среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, а также за них недостаточно уплачен единый социальный взнос;
- член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней;
- в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией была приобретена недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги и т.п. на сумму свыше 100 тыс. грн;
- есть просроченная более трех месяцев задолженность за коммуналку на сумму свыше 680 грн;
- не возвращена излишне выплаченная субсидия за предыдущие периоды;
- задолженность по алиментам более трех месяцев;
- в собственности семьи есть более одного жилого помещения;
- на банковских депозитах более 100 тыс. грн;
- в течение 12 месяцев перед обращением приобретена валюта или банковские металлы на сумму свыше 50 тыс. грн;
- жилье, на которое оформляется субсидия, сдается в аренду внутренне перемещенному лицу, получающему помощь на оплату аренды.
Субсидии в регионах
К примеру, в Виннице из-за повышения в июле тарифа на воду до 81,01 грн за кубометр ввели ежемесячную муниципальную компенсацию. Ее размер составляет 113,8 грн на одного человека, если в доме есть горячая вода, или 149,5 грн, если такового нет.
Оформить компенсацию можно в прозрачных офисах.