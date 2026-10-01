В Украине жилищные субсидии на отопительный сезон рассчитывают с учетом периода отопления – с 16 октября по 15 апреля включительно. В то же время, важно вовремя подать документы, ведь от даты обращения зависит, с какого месяца назначат выплаты.

Для большинства получателей жилищная субсидия будет переназначена автоматически.

Когда подавать документы на субсидию

Чтобы получить жилищную субсидию с начала отопительного периода, документы следует подать с 1 октября по 30 ноября включительно. В таком случае выплаты назначаются с начала отопительного сезона.

Сейчас смотрят

Если обратиться за субсидией после 30 ноября, она будет назначаться с месяца, в котором подали заявление.

Куда можно подать заявление на субсидию

Документы на назначение государственной помощи можно подать несколькими способами:

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой — в адрес территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Также обратиться за субсидией можно через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг и портал Действие.

Для назначения субсидии с начала отопительного сезона будут учитываться доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров при расчете будут принимать во внимание пенсию в размере, начисленном за август 2026 года.

О каких изменениях следует сообщать Пенсионный фонд

Получатели субсидий должны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства, доходах или других обстоятельствах, которые могут повлиять на право на получение помощи.

На это отводится 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Порядок назначения жилищных субсидий определен постановлением Кабмина №848.

Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию

Право на жилищную субсидию зависит не только от доходов, но и от имущественного положения домохозяйства, сообщает Пенсионный фонд. Выплату могут не назначить или прекратить, если семья отвечает определенным критериям.

В частности, субсидию могут не назначить, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома – 230 кв. м;

в собственности есть авто возрастом до пяти лет или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет;

у совершеннолетних членов домохозяйства нет доходов или их среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, а также за них недостаточно уплачен единый социальный взнос;

член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней;

в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией была приобретена недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги и т.п. на сумму свыше 100 тыс. грн;

есть просроченная более трех месяцев задолженность за коммуналку на сумму свыше 680 грн;

не возвращена излишне выплаченная субсидия за предыдущие периоды;

задолженность по алиментам более трех месяцев;

в собственности семьи есть более одного жилого помещения;

на банковских депозитах более 100 тыс. грн;

в течение 12 месяцев перед обращением приобретена валюта или банковские металлы на сумму свыше 50 тыс. грн;

жилье, на которое оформляется субсидия, сдается в аренду внутренне перемещенному лицу, получающему помощь на оплату аренды.

Субсидии в регионах

К примеру, в Виннице из-за повышения в июле тарифа на воду до 81,01 грн за кубометр ввели ежемесячную муниципальную компенсацию. Ее размер составляет 113,8 грн на одного человека, если в доме есть горячая вода, или 149,5 грн, если такового нет.

Оформить компенсацию можно в прозрачных офисах.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.