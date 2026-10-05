З початком опалювального сезону для багатьох українських родин зростають витрати на комунальні послуги. Якщо доходів недостатньо для самостійної оплати рахунків, держава може компенсувати частину таких витрат у вигляді житлової субсидії.

Які документи треба для оформлення субсидії у 2026 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія 2026: основні зміни

У Пенсійному фонді України пояснюють, у яких випадках допомогу призначають автоматично, а коли одержувачу потрібно звертатися повторно. Також є категорії громадян, яким необхідно подати заяву та декларацію незалежно від того, чи отримували вони субсидію раніше.

Зараз дивляться

На опалювальний сезон 2026–2027 років житлова субсидія для більшості домогосподарств, які вже отримували допомогу, перераховується автоматично. Повторно звертатися до Пенсійного фонду в такому випадку не потрібно.

Автоматичний розрахунок проводять і для тих родин, у яких у неопалювальний період розмір субсидії становив 0 грн. Нульова виплата влітку сама по собі не означає, що право на допомогу втрачено.

Опалювальний період триває з 1 жовтня до 30 квітня. При цьому для послуг, безпосередньо пов’язаних з опаленням, розрахунковий період визначають з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства, кількості його членів, вартості комунальних послуг та інших передбачених законодавством обставин.

Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2026 році

Якщо субсидію оформлюють вперше або виникли обставини, через які автоматичне призначення неможливе, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Основними документами для оформлення житлової субсидії є заява про призначення та надання житлової субсидії і декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням виплати.

Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися й додаткові документи або відомості.

Зокрема, це може стосуватися випадків, коли:

змінився склад домогосподарства;

фактична кількість мешканців відрізняється від кількості зареєстрованих осіб;

змінився перелік житлово-комунальних послуг;

домогосподарство орендує житло;

отримувач має статус внутрішньо переміщеної особи;

сім’я купує тверде паливо для опалення;

виникли інші обставини, які можуть вплинути на право на субсидію або її розмір.

Тому перелік документів може відрізнятися залежно від життєвої ситуації конкретного заявника.

Кому потрібно подавати заяву на субсидію

Повторне звернення потрібне не для всіх одержувачів. Заяву та декларацію необхідно подати, зокрема, якщо субсидію призначають уперше або в попередньому періоді у її призначенні відмовили.

Також звернення потрібне у разі зміни складу домогосподарства, переліку комунальних послуг чи інших обставин, які мають значення для призначення допомоги.

Окремо це стосується орендарів житла, внутрішньо переміщених осіб та домогосподарств, які звертаються за субсидією на придбання твердого палива.

Якщо людина набуває право на допомогу з початку опалювального сезону, звернутися із заявою рекомендують упродовж перших двох місяців.

Для тих, хто подасть документи у жовтні або листопаді 2026 року, субсидію призначать із початку опалювального періоду, але за умови, що право на неї вже виникло.

Якщо звернутися пізніше, виплату призначатимуть із місяця подання заяви.

Де подати заяву на субсидію онлайн

Оформити житлову субсидію можна не лише під час особистого візиту до Пенсійного фонду. Заяву можна подати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Також документи приймають:

у сервісних центрах Пенсійного фонду;

поштою;

у ЦНАПах;

через уповноважених представників територіальних громад;

через Портал Дія.

Таким чином, спосіб подання можна обрати залежно від можливостей заявника.

Субсидія на опалення з 2026 по 2027 рік

Для опалювального сезону 2026–2027 років враховують доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2026 року.

До сукупного доходу можуть належати заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні та страхові виплати, допомога по безробіттю, грошове забезпечення військовослужбовців, перекази з-за кордону та інші доходи, передбачені законодавством.

Під час призначення допомоги Пенсійний фонд враховує не лише фінансовий стан сім’ї. Значення також мають її склад, майновий стан та інші передбачені правилами обставини.

Наприклад, на призначення субсидії може вплинути придбання майна або здійснення одноразового платежу на суму понад 100 тис. грн, банківський депозит понад 100 тис. грн або наявність автомобіля віком до п’яти років. Законодавство передбачає винятки для окремих видів витрат.

Після подання документів стежити за станом справи можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду в розділі Моя субсидія.

Там можна побачити інформацію про призначення допомоги, її розмір, перебування документів на розгляді або нульову суму виплати. Дані доступні окремо за неопалювальний та опалювальний періоди.

Отже, для більшості родин, які вже отримували житлову субсидію, окремо збирати документи перед опалювальним сезоном 2026–2027 років не потрібно. Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично. Якщо ж субсидію оформлюють уперше, змінилися обставини домогосподарства або людина належить до категорій, для яких потрібне повторне звернення, необхідно подати заяву, декларацію та, за потреби, додаткові документи.

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