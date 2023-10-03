Тарифы на свет: сколько украинцы будут платить осенью
Осенью стоимость света не будет повышаться. Бытовые потребители будут платить за электроэнергию по 2,64 грн за кВт-ч.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, правительство пока не намерено увеличивать цену услуг.
— Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон, — отметил Галущенко.
Потребители, у которых установлены зонные тарифы (тарифы, дифференцированные по периодам времени), будут платить за электроэнергию меньше.
Двухзонное дифференцирование:
- с 23:00 до 7:00 — 1, 32 грн/кВт-ч.
- с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-ч.
Трехзонное дифференцирование:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 3,96 грн/кВт-ч.
- с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 2,64 грн/кВт-ч.
- с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-ч.
Кабмин утвердил повышение с 1 июня 2023 года тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.
Ранее (с 01.11.2022 по 31.05.2023) для индивидуальных бытовых потребителей тариф составлял 1,44 грн (за кВт-ч) при потреблении до 250 кВт-ч и 1,68 грн – если более 250 кВт-ч.
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова