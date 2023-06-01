Тарифы, пенсии, старт НМТ и новые поезда из Варшавы: что изменится в Украине с 1 июня

С 1 июня украинцев ожидает повышение тарифов на электроснабжение. Работающие пенсионеры получат доплаты, для абитуриентов стартует Национальный мультипредметный тест, а Укрзализныця запускает новые рейсы на летний сезон.

К каким изменениям готовиться в июне – далее в материале.

Доплаты пенсионерам

В июне повышенные выплаты получат работающие пенсионеры, для которых произведен автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля 2023 года.

С 1 июня такие граждане получат доплаты сразу за три месяца: апрель, май и июнь. Все потому, что органы Пенсионного фонда Украины получили отчетную информацию об уплате единого взноса за I квартал 2023 года только в мае.

– Ориентировочно в июне пенсионеры, имеющие право на перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионной выплаты и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля, — уточнили в ПФУ.

Перерасчет охватил около 600 тыс. граждан. Учитывался дополнительный стаж, который получил пенсионер, продолжая работать после выхода на пенсию, а также уровень заработка.

Автоматический перерасчет охватил граждан, которые:

после назначения пенсии/предыдущего ее перерасчета продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2023 года приобрели дополнительные 24 месяца страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, однако с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Размер повышения выплат после перерасчета для каждого работающего пенсионера индивидуален.

Следующий этап повышения пенсий состоится с 1 июля: индексация охватит государственных служащих, научных работников и работников органов местного самоуправления.

Что будет с тарифами

Во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения в Украине запрещено повышать тарифы на отопление, горячую воду, распределение природного газа. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от стоимости, которая применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года.

• Газ

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный до 1 мая 2024 года. Таким образом клиенты компании (а это около 98% бытовых потребителей) и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр “голубого топлива” (с НДС).

Другие газоснабжающие компании также продлили годовые тарифные предложения до 1 мая 2024 года. Стоимость топлива при этом не изменилась.

Помимо компании Нафтогаз Украины, речь идет еще об 11 поставщиках. Стоимость природного газа колеблется от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Электричество

С 1 июня в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт.

То есть, будет действовать единый тариф на электричество для бытовых потребителей.

По расчетам Министерства энергетики, после повышения средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи ориентировочно вырастет на сумму до 250 грн.

Как отметили в ведомстве, 2,64 грн – это “минимальный тариф, позволяющий удержать энергосистему”, которая требует масштабной подготовки к следующему отопительному сезону после массированных обстрелов РФ.

До конца мая в Украине действовал диверсифицированный тариф, размер которого зависел от объемов потребления:

1,44 грн за киловатт – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц;

1,68 грн за киловатт, если месячный объем потребления превысил 250 кВт/ч.

• Водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 31 мая рассмотрела вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Однако решение отложили на 14 июня из-за необходимости откорректировать тарифы в соответствии с изменениями цены на электроэнергию.

НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод для 35 водоканалов примерно на 30%. Как это повлияет на конечную платежку бытовых потребителей – зависит от каждого отдельного водоканала, размер тарифов которых разный.

Такой шаг регулятор объясняет большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов РФ.

Еще в марте НКРЭКУ анонсировала возможный двухэтапный пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод (с 1 апреля – в среднем на 12,3%, а с 1 июля – на 14,1%). В Нацкомиссии прогнозировали, что за два этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн. Однако решение тогда было отложено.

В последний раз тарифы на водоснабжение и водоотвод пересматривались еще до полномасштабной войны, в декабре 2021 года.

Что ждет ВПЛ

Как подчеркнули в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в течение 2023 года будут сохранены выплаты для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Таким образом внутренние переселенцы с 1 июня продолжат ежемесячно получать от государства помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн – для других лиц.

Средства получают ВПЛ, выехавшие из населенных пунктов, что включены в перечень как территории: возможных боевых действий; где ведутся/велись активные боевые действия; временно оккупированные РФ.

Список утвержден приказом Минреинтеграции и периодически обновляется. В него сейчас входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Житомирской и Луганской областях, а также в АР Крым.

Также на выплаты могут претендовать внутренние переселенцы, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны.

Проведение НМТ

В первый месяц лета абитуриентов ожидает важный этап – сдача Национального мультипредметного теста (НМТ) в Украине и в экзаменационных центрах за рубежом.

Основная сессия НМТ начнется 5 июня и продлится до 23 июня.

Для участия в ней зарегистрировались 281 198 человек. Из них 257 948 планируют пройти тестирование в Украине, а 23 250 – за рубежом (в более чем 50 городах на территории 32 стран мира).

По соображениям безопасности, информация о том, где состоится тестирование на территории Украины, не разглашается. Зарегистрированные участники НМТ уже получили приглашение с указанием даты, времени и места проведения тестирования.

НМТ состоится в один день. Абитуриенты пройдут тестирование по двум обязательным предметам (украинский язык и математика), а также по одному предмету на выбор (история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия).

На 5-12 июня также запланирован дополнительный период регистрации на НМТ. Зарегистрироваться смогут:

те, кто регистрировался в основной период, но им было отказано;

кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ;

те, кто по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, в следственных изоляторах.

Дополнительная сессия НМТ планируется на 11-24 июля.

Экзамены для водителей по новым правилам

С 1 июня Министерство внутренних дел запустит пилотный проект, цель которого – сделать более прозрачным процесс сдачи водительских экзаменов в сервисных центрах МВД.

Проект пока что стартует в четырех областях: Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской. А потом может распространиться и на другие регионы.

Изменения коснутся как теоретической, так и практической части экзамена для водителей:

Обновлена система предварительной записи: наличие талонов можно будет проверить онлайн. Получить его можно офлайн или через е-запись.

Будущие водители получат больше инструментов для обжалования результатов экзаменов.

В классах, где проходят теоретические экзамены, будет происходить фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. “Слепых зон” там больше не будет.

Будет происходить видеофиксация в салоне автомобилей “категории В” при сдаче практической части экзамена. В фокусе видеокамеры будут руки и ноги как кандидата, так и экзаменатора, будет происходить запись разговоров в салоне.

Дополнительные поезда из Варшавы

С 1 июня польская железнодорожная компания SKPL запустит дополнительные рейсы в Украину: из Варшавы в Раву-Русскую (Львовская область).

Это создаст для украинцев дополнительные возможности для возвращения домой.

Поезд, рассчитанный на 240 пассажиров, будет курсировать каждый день в обоих направлениях.

Отправление с вокзала Варшава-Всходня планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).

Новые рейсы Укрзализныци

С 10 июня Укрзализныця введет новый график движения поездов на летний сезон. В нем предусмотрено два новых рейса:

Поезд №40/39 сообщением Запорожье – Солотвино. Он будет останавливаться в семи областях Украины. Поезд соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья.

Поезд №148/147 Киев – Одесса. Он будет курсировать через Черкассы.

Еще два поезда изменят маршрут:

№13/14 сообщением Киев – Солотвино будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Южный).

№234/233 Киев – Покровск – Львов будет курсировать через город Павлоград (Днепропетровская область).

Для четырех поездов в новом графике продлен маршрут следования:

№43/44 Стефания Экспресс сообщением Ивано-Франковск – Киев – Ивано-Франковск теперь будет направляться в Черкассы;

№105/106 Одесса – Киев – Одесса будет направляться в и со станции Сумы;

№63/64 Харьков – Киев – Харьков будет курсировать в/из Львова;

№53/54 Одесса – Днепр – Одесса сможет курсировать в/из Запорожья.

Кроме того, Укрзализныця возвращает на маршрут скоростной поезд Интерсити+ 732/731 сообщением Киев-Днепр-Запорожье. 10 июня он совершит первый рейс с начала полномасштабной войны.

Поезд №732/731 будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье в 14:25. В обратном направлении из Запорожья отправка в 14:45, Днепр – 16:04, Киев – 22:15.

Новации от Укрпочты

С 1 июня Укрпочта снизит тарифы на отправления в США на 8% благодаря подписанному с американской почтой USPS соглашению PRIME.

Оформить почтовую услугу (мелкий пакет PRIME) можно во всех онлайн-сервисах Укрпочты, в личном кабинете и в мобильном приложении.

Кроме того, с 1 июня больше не нужно идти в почтовое отделение, чтобы заказать марки или конверты. Все это можно будет заказать онлайн, оплатить картоской или по безналичному счету и забрать в ближайшем отделении после получения смс-сообщения.

Открытие пляжей в Одессе

В Одессе нынешним летом могут открыть доступ к некоторым пляжам на побережье Черного моря. Речь идет об отдельных пляжных зонах с возможностью купания в море в пределах береговой линии Одессы: от пляжа Ланжерон до 16 станции Большого Фонтана.

Однако окончательное решение еще не принято. Сначала местные власти проведут специальную проверку и подадут акты в Одесскую ОВА до 5 июня.

В то же время в Киеве не планируют открывать пляжный сезон, учитывая требования безопасности: там нет укрытий.

Выходные в июне

На июнь приходится два праздника, по случаю которых в Украине обычно были дополнительные выходные: Троица (4 июня) и День Конституции Украины (28 июня).

Дополнительными выходными должны были быть 5 июня (на следующий день после Троицы) и 28 июня, что приходится на среду. Однако в условиях военного положения эти дни будут рабочими.

В связи с этим у украинцев будет 8 выходных в июне – субботы и воскресенья.

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